Wall Street - Stocks to watch del 9 agosto

Le borse mondiali proseguono la loro discesa per lo scetticismo degli investitori sull'effettiva capacità dei leader statunitensi ed europei di affrontare i problemi legati al debito e alla crescita. Timori che al momento hanno trovato scarso sollievo dalla recente decisione della Bce di intervenire sul mercato secondario dei titoli di stato Italiani e spagnoli

Il mercato attende qualche forma di sostegno dalla riunione della Federal Open Market Committee - la prima dopo la decisione del Congresso di aumentare il tetto del debito e qualche giorno dopo il taglio del rating di tripla A parte di S&P - per discutere di tassi di interesse anche se le attese sono di un mantenimento sull'attuale livello.

"C'una attesa crecente sul fatto che il presidente Ben Bernanke possa fare di più per aiutare a ristabilire la fiducia e possibilmente con un'altra tornata di acquisti di titoli sul mercato", sostiene Philippe Gijsels, responsabile della ricerca presso BNP Paribas Fortis Global Markets, a Bruxelles.

Secondo l'esperto il contesto attuale riflette "la combinazione di una revisione al ribasso delle prospettive economiche mondiali con la conspevolezza che i responsabili politici a livello globali hanno le mani legate per riuscire a dare ulteriore sostegno".

Saranno guardati con attenzione anche i dati macro per avere nuovi segnali sull'andamento dell'economia e in particolare la stima sulla produttività e del costo del lavoro del secondo trimestre, entrambi attesi per le 14,30 italiane.