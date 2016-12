Wall Street - Stocks to watch di 8 agosto

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo indicando un nuovo ribasso sull'azionario Usa dopo il downgrade da parte di Standard & Poor's del rating Usa storicamente a AAA.

La decisione dell'agenzia di rating di declassare il debito Usa, privandolo per la prima volta nella storia della tripla A, inasprisce ulteriormente il sentiment del mercato, già messo a dura prova, sul fronte europeo, dai timori di un allargamento della crisi del debito in Italia e in Spagna.