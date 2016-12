Borsa Usa cala su timori debito, a minimi dopo ok legge debito

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - La borsa Usa è in ribasso, con l'indice S&P 500 sulla buona strada per segnare la più lunga sequenza negativa da ottobre 2008, sui timori per il debito e le prospettive economiche degli Stati Uniti.

Gli investitori temono un downgrade delle agenzie di rating, nonostante il via libera al progetto di legge per aumentare il tetto sul debito. La Borsa Usa segna i minimi di seduta dopo che il Senato ha approvato la legge sul tetto al debito.

Pesano gli ultimi dati macro. La spesa per consumi è scesa in modo inatteso segnando il primo calo in due anni.

"Penso che la gente sia preoccupata per una recessione double-dip", dice Jeffrey Saut, strategist di Raymond James Financial, a St. Petersburg, in Florida.

Saut vede il punto di minimo dei mercati nelle prossime settimane, con l'indice S&P 500 che scambia tra 1.220 e 1.250.

Attorno alle 18,50 italiane, il Dow Jones .DJI perde l'1,06% a 12.005, lo S&P 500 .SPX l'1,3% a 1.270,24 il Nasdaq .IXIC l'1,11% a 2.714,1.

Pesano anche i problemi europei, tornati alla ribalta, dopo che la banca francese BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) ha fatto svalutazioni per 768,3 milioni di euro su debito greco.

Pfizer (PFE.N: Quotazione) perde il 2,9%, dopo i risultati del trimestre in rialzo grazie alle forti vendite dei prodotti per animali, che il gruppo intende cedere, compensati dal calo del fatturato dell'attività farmaceutica tradizionale.