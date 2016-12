Wall Street - Stocks to watch del 1° agosto

L'accordo negoziato ieri sera, che prevede tagli fino a 2.400 miliardi di dollari in dieci anni, sarà votato oggi. E se non sono previsti problemi sul voto al Senato, guidato da democratici, il passaggio potrebbe incontrare più difficoltà alla Camera dove sia i conservatori del Tea party che i liberali hanno espresso insoddisfazioni. [ID:nLDE7700BG]

Sugli altri mercanti il dollaro è in rally contro lo yen JPY= e il franco svizzero CFH= mentre l'oro XAU=, che tipicamente registra guadagni in situazioni di difficoltà politica ed economica e che ha toccato livelli record il mese scorso, è in calo di circa un punto percentuale.

Le agenzie di rating hanno infatti minacciato di rivedere al ribasso la valutazione di tripla A sul debito sovrano statunitense se la prima economia al mondo non riuscirà a trovare un accordo su un programma a lungo termine per la riduzione del deficit.

Sull'azionario il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna 17,60 punti (+1,37%), il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza di 28,25 punti (+1,2%) e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc1 sale di 159 punti (+1,32%). Gli indici di borsa statunitensi hanno concluso venerdì la peggiore settimana in un anno sullo stallo delle trattative per il debito Usa, evidenziando una situazione di ipervenduto che, secondo gli analisti, potrebbe facilitare il rimbalzo odierno. Mentre i riflettori sono puntati sulla politica, il mercato continuerà a guardare con attenzione ai risultati trimestrali delle società e ai dati macro. I principali appuntamenti per quest'ultimi riguardano l'indagine congiunturale Pmi sullo stato di salute del manifatturiero e le spese alle costruzioni, entrambi in agenda alle 16,00.