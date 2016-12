Borsa Usa perde terreno su stallo trattative debito

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - La borsa Usa perde terreno di fronte allo stallo politico di Washington sul tetto del debito, che ha provocato timori su un declassamento del rating statunitense, facendo scendere il prezzo degli equities in tutto il mondo e spingendo l'oro al valore record di 1.622,49 dollari ad oncia.

"Siamo in una situazione di incertezza sul tetto del debito e guardiamo al fine settimana perché succeda qualcosa, ma fino ad allora la situazione macro avrà più peso delle micro storie positive, come i buoni utili delle aziende", dice un investment di LPL Financial a Boston.

Research In Motion Ltd RIM.TORIMM.O perde quasi 4% dopo che l'azienda produttrice del Blackberry ha comunicato che taglierà dell'11% la sua forza lavoro, nella lotta per competere con Apple Inc (AAPL.O: Quotazione) e Google Inc (GOOG.O: Quotazione).