Borsa Usa poco mossa dopo rialzo di ieri, sale Apple, giù Yahoo

I risultati migliori delle attese del produttore dell'i-Phone e dell'i-Pad, che in borsa sale del 3,45%, si aggiungono ad altri buoni dati giunti nei giorni scorsi da IBM (IBM.N: Quotazione ) e da Coca-Cola (KO.N: Quotazione ), dando segnali incoraggianti sulla salute delle società in una fase di difficoltà della ripresa economica. I problemi sul debito sovrano negli Usa e in Europa continuano però a preoccupare il mercato.

"C'è ancora una tremenda incertezza sul(l'accordo per l'innalzamento del) tetto del debito Usa e sulla zona euro e anche se i risultati societari sono stati buoni non sorprende avere un giorno in rialzo e uno in ribasso", dice David Carter di Lenox Advisors a New York.