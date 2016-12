Wall Street - Stocks to watch del 19 luglio

NEW YORK, 19 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede il dato sulle aperture di nuovi cantieri a giugno, stimate in crescita a 580.000, e le licenze di costruzione sempre del mese scorso, viste scendere a 600.000.

Occhi puntati sull'evoluzione del negoziato politico per incrementare il tetto del debito Usa.

Fitto il calendario delle trimestrali, che a mercati chiusi vedrà APPLE (AAPL.O: Quotazione). BANK OF AMERICA (BAC.N: Quotazione) ha archiviato il periodo con una perdita per azione di 90 cent, in linea con le stime. Il titolo sale del 2,88% nelle contrattazioni di pre-market.