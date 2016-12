Wall Street - Stocks to watch del 18 luglio

NEW YORK, 18 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa sono in calo, facendo presagire un avvio negativo a Wall Street.

Il presidente Barack Obama ha ancora cinque giorni di tempo per trovare un accordo sull'innalzamento del tetto al debito Usa. Fra i Repubblicani e i Democratici non c'è ancora un'intesa sul piano di taglio del deficit pubblico e sull'incremento del limite da mettere al debito in modo da evitare il default del Paese.

I Treasuries Usa sono in rialzo in Europa con gli investitori che restano in ansia a seguito dei negoziati per ricolvere la crisi di debito della zona euro e quindi puntano su porti più sicuri. Il futures sul T-note sale di 6/32 a 125-4/64. Il rendimento del benchmark decennale è in calo di due punti base al 2,88%, vicino ai minimi da sette mesi del 2,816% toccati la scorsa settimana.