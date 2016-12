Wall Street - Stocks to watch del 14 luglio

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in rialzo, indicando un avvio positivo per Wall Street.

Dopo la chiusura dei mercati ieri, l'agenzia di rating Moody's ha messo in guardia dal fatto che gli Stati Uniti possano perdere il rating sul credito più elevato qualora il Congresso non riesca ad incrementare i limiti di indebitamento del Paese. Moody's ha detto che potrebbe assegnare un outlook negativo al rating oro della nazione se non sarà raggiunto una intesa credibile sulle misure per ridurre il deficit a lungo termine.

Attorno alle 13,30 italiane il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,34%, il derivato sul Nasdaq NDc1 lo 0,51% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJc1 lo 0,18%.

I Treasuries Usa sono deboli. Il titolo a 30 anni è intorno a 102-29/32 per un rendimento del 4,206%, quello a 10 anni sale di 02/32 a 101-29/32 per un rendimento del 2,906%.

I titoli in evidenza oggi:

* Jp Morgan (JPM.N: Quotazione) ha chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese. La banca d'affari ha registrato un utile per azione di 1,27 dollari, contro una previsione Thomson Reuters Ibes di 1,21 dollari. I ricavi si sono attestati a 27,4 miliardi di dollari (+7%), meglio dei 25,13 miliardi stimati dagli analisti.

* Google COOG.O oggi comunica i propri dati di bilancio, Dovrebbe chiudere il secondo trinestre con un utile per azione di 0,71 dollari da 0,68 dollari dell'anno precedente.

* Il titolo Yum! Brands (YUM.N: Quotazione) è salito del 2,2% nel dopo borsa ieri dopo che la catena di fast food ha aumentato le stime di utili per l'anno a seguito dell'andamento dell'attività in Cina che ha contribuito a fare aumentare gli utili della società sopra le stime di Wall Street.

* Marriott International Inc MAR.N è scesa di oltre il 4% nel dopo borsa dopo l'annuncio da parte della catena di hotel di utili in saliti in linea con le stime degli analisti, ma con prospettive tiepide per l'anno.

* Amazon.com (AMZN.O: Quotazione) lancerà quest'anno un computer in formato tavoletta al fine di estendere la propria posizione come principale distrobutore di internet al mondo, di espandersi nel mobile e di vendere più beni digitali.