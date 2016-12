BORSA USA, indici salgono oltre 1% dopo Bernanke,balza News Corp

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - Seduta con il segno positivo a Wall Street, che interrompe la serie di ribassi degli ultimi tre giorni dopo che il presidente della Fed Ben Bernanke ha indicato che si stanno valutando ulteriori stimoli all'economia in caso di necessità.

Il benchmark S&P 500 aveva perso circa il 2,3% negli ultimi tre giorni sui timori per la crisi del debito europeo.

"Se ieri è stato il picco del panico, potremmo avere alcuni ulteriori benefici dai commenti di Bernanke anche solo per il fatto che la Fed è disposta a fare di più se necessario", commenta Brian Reynolds di WJB Capital Group. "Siamo in un contesto economico estremamente lento. Alcuni investitori si preoccupano che possa esserci bisogno di qualche stimolo".

I titoli dell'energia e delle risorse di base sono tra i migliori, con l'indice energetico S&P .GSPE in rialzo dell'1,8% e quello delle materie prime .GSPM dell'1,7%.

NEWS CORP (NWSA.O: Quotazione) balza del 6,8% dopo che la società ha annunciato di aver ritirato l'offerta da 12 miliardi di dollari per l'acquisto del 61% di BSkyB BSY.L non in suo possesso.