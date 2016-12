BORSA USA in rialzo, estende guadagni dopo commenti Bernanke

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - Gli indici di Wall Street ampliano i guadagni dopo che il presidente della Fed Ben Bernanke ha detto che la banca centrale statunitense è pronta ad allentare ulteriormente la politica monetaria nel caso di indebolimento dell'economia e rallentamento dell'inflazione.

Dopo tre giorni in ribasso, il mercato azionario Usa oggi aveva aperto in territorio positivo, beneficiando del dato del Pil cinese del secondo trimestre, che aveva evidenziato una crescita superiore alle attese.

Sui mercati continuano tuttavia ad aleggiare le preoccupazioni relative alla crisi del debito della zona euro e alle trattative per l'innalzamento del tetto del debito Usa.

Tra i singoli titoli, VALIDUS HOLDINGS (VR.N: Quotazione) cede circa il 9% dopo aver proposto l'acquisizione della compagnia di riassicurazione TRANSATLANTIC HOLDINGS TRH.N (+4,9%) per circa 3,5 miliardi di dollari in contanti e azioni, contrastando l'offerta tutta in carta di ALLIED WORLD ASSURANCE (AWH.N: Quotazione) (+1,3%).