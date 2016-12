Wall Street - Stocks to watch del 6 luglio

NEW YORK, 6 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attesi negativi facendo presagire un avvio debole per i mercati Usa. E' tornata la cautela fra gli investitori sulla crisi del debito nella zona euro dopo che Moody's ha tagliato il rating sul credito del Portogallo di quattro notches a livello di non-investment grade, sottolineando che il Paese potrebbe avere bisogno di un secondo round di fondi prima di poter ritornare al mercato dei capitali.

La Banca centrale cinese ha aumentato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno, rendeno evidente che il contenimento dell'inflazione è la principale priorità a seguito del rallentamento della propria economia.

Sul fronte macroeconomico è atteso oggi alle 16,00 l'Ism non manifatturiero giugno che dovrebbe mostrare un lieve calo a 54 da 54,6 secondo un sondaggio Reuters, la seconda lettura più bassa dall'ultimo mese di agosto.

I volumi sono attesi deboli nella settimana ridotta a seguito della chiusura lunedì scorso per l'Independence day

I Treasuries Usa sono in rialzo. Il titolo trentennale sale di 06/32 a 100-08/32 per un rendimento del 4,364%

I titoli in evidenza oggi:

* Berkshire Hathaway (BRKa.N: Quotazione) si è unita alle offerte per la divisioni di Citigroup sui prestiti al consumo OneMain, in precedenza conosciuta come CitiFinancial, secondo quanto si legge sul Wall Street Journal.