Wall Street - Stocks to watch dell'1 luglio

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in marginale rialzo, lasciando presagire un'apertura poco mossa per la borsa Usa. La settimana che si chiude oggi potrebbe essere la migliore da quasi un anno.

"Quello che vediamo è che gli investitori stanno realizzando che l'economia non si riprenderà come sperato, ma non sarà neanche così male come temuto", commenta Rick Meckler di LibertyView Capital Management a New York. "Si comincia a rendersi conto che l'azionario è prezzato intorno ai livelli a cui dovrebbe esserlo, credo che continueremo ad avere questo movimento avanti e indietro".