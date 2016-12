Wall Street - Stocks to watch del 24 giugno

L'appetito per gli asset rischiosi è aumentato dopo che la Grecia ha raggiuto un accordo con funzionari Ue e Fmi per un incremento delle imposte e un taglio delle spese. Ci sono dubbi, peraltro, che sarà possibile far approvare i piani di austerità dal parlamento di Atene.

Attesa per i dati macroeconomici in calendario. L'agenda è particolarmente fitta: lettura definitiva del Pil del primo trimestre, visto in crescita dell'1,9% (1,8% precedente), con indice Pce dei prezzi stimato in rialzo del 3,8% (+1,4% la componente core); ordini di beni durevoli di maggio, che dovrebbero registrare un incremento dell'1,5%; utili aziendali del primo trimestre, visti in calo dello 0,8%.