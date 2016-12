Wall Street - Stocks to watch del 22 giugno

NEW YORK, 22 giugno (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

Le previsioni trimestrali della banca centrale dovrebbero essere riviste al ribasso per riflettere la recente debolezza della ripresa. Probabilmente il presidente della Fed Ben Bernanke ribadirà le previsioni per un rimbalzo nel secondo semestre. Gli investitori guarderanno a indicazioni su nuove misure per sostenere l'economia, in vista della fine del secondo allentamento quantitativo.