BORSA USA in ribasso su timori Grecia, dati, previsioni utili

NEW YORK, 15 giugno (Reuters) - Wall Street perde terreno sui timori per il debito greco, dopo i dati macro Usa e le previsioni deludenti su risultati societari, che hanno riportato il mercato sul trend negativo.

"E' un insieme di eventi ...", dice Robbert Van Batenburg, responsabile della ricerca equity di Louis Capital a New York. "Non vedo motivi per tenere azioni" ora.

L'indice dei prezzi al consumo core, che esclude le componenti volatili di alimentari ed energia, è salito oltre le attese a maggio, mentre l'indice manifatturiero Empire State della Fed di New York si è ridotto in modo inaspettato, calando sotto zero per la prima volta da novembre.