BORSA USA riduce guadgani dell'avvio ma resta in positivo

NEW YORK, 13 giugno (Reuters) - L'azionario Usa riduce i guadagni dell'avvio ma continua a mantenersi in terreno positivo dopo che sei sedute consecutive di ribassi hanno portato l'indice S&P 500 in ipervenduto e l'azionario in generale a livelli più attraenti.

A dimostrazione di valutazioni più allettanti, dalla chiusura della borsa venerdì sul mercato sono stati annuniciati diverse operazioni nel settor dell'abbigliamento, dell'assicurazione, e delle tecnologie della comunicazione.

L'indice S&P 500 ha perso quasi il 7% sulla scia di una serie di deludenti dati macro rispetto alla chiusura del 29 aprile, quando il paniere aveva raggiunto i massimi degli ultimi tre anni.

"La buona notizia è che gli indicatori di breve termine sono a un livello estremo di ipervenduto e noi non vediamo segnali di un mercato nuovamente ribassista", commentano in una nota gli analisti tecnici di MF Global a New York.

"Il mercato è stato in ipervenduto nel corso delle ultime sei settimane, quindi un rimbalzo di breve termine su ricoperture non è fuori questione", ha aggiunto detto Chad Morganlander, portfolio manager di Stifel, Nicolaus & Co, New Jersey.

Tra le operazioni annunciate, la compagnia assicurativa Allied World Assurance Holdings (AWH.N: Quotazione) ha raggiunto un accordo per rilevare Transatlantic Holdings TRH.N per 3,2 miliardi di dollari in azioni. Il titolo di quest'utlima balza dell'11% circa mentre Allied World Assurance perde oltre il 3%.

Nel settore dell'abbigliamento, VF Corp (VFC.N: Quotazione), proprietario dei marchi North Face e Wrangler comprerà il produttore di calzature Timberland TBL.N con un'operazione dea 2 miliardi di dollari. Timberland vola del 42,4% mentre VF guadagna l'11%.

Infine, Honeywell International (HON.N: Quotazione) ha avanzato una proposta per rilevare EMS Technologies ELMG.O per circa 506 milioni di dollari per rafforzaere la sua presenza nel mercato della comununicazione mobile e satellitare. Il titolo EMS balza del 32,5%.