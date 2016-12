Borsa Usa rimbalza dopo vendite vigilia, domina ancora cautela

NEW YORK, 7 giugno (Reuters) - Wall Street rimbalza tra scambi fiacchi all'indomani di un minimo di oltre due mesi toccato dall'indice S&P 500, ma la tendenza ribassista resta intatta in un contesto di pessimismo per l'economia.

"Siamo in una situazione di ipervenduto e questo rimbalzo ci sta, ma non credo sia niente più di un rimbalzo all'interno di un trend ribassista", commenta Peter Boockvar, strategist di Miller Tabak & Co a New York.