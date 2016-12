BORSA USA in calo nonostante Ism positivo, pesano dati lavoro

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - La borsa Usa è negativa dopo che i deludenti dati sul mercato del lavoro sembrano confermare una debole ripresa dell'economia statunitense anche se le incoraggianti indicazioni in arrivo dal settore terziario consentono agli indici di Wall Street di recuperare lievemente terreno.

"E' in linea con con ogni altri dati che abbiamo avuto negli ultimi due mesi. In un certo senso, non si dovrebbe essere così sorpresi sul fatto che sia un numero debole" dice Ken Polcari, direttore generale di ICAP Equities a New York riconoscendo comunque che i 54.000 posti di lavoro creati sono un mumero molto basso.