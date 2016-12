Wall Street - Stocks to watch del 31 maggio

NEW YORK, 31 maggio (Reuters) - I futures sull'azionario Usa indicano un avvio in rialzo per Wall Street alla riapertura delle contrattazioni dopo la chiusura di ieri per il Memorial Day. Il sentiment sui mercati azionari è oggi positivo sull'ottimismo riguardo il salvataggio della Grecia, spingendo i listini europei in buon rialzo. Per lo stesso motivo le quotazioni del petrolio registrano netti guadagni e pertanto i riflettori della borsa saranno puntati oggi sui titoli del settore.