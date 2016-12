Borsa Usa rimbalza lievemente, giù Aig e Ralph Lauren

NEW YORK, 25 maggio (Reuters) - La borsa Usa tenta il recupero dopo la debolezza delle prime battute, innescata da dati macro che segnalano un rallentamento della crescita statunitense.

"Il proseguimento dei timori per l'Europa, per l'economia che cresce a un ritmo più lento pesano sul mercato, ma l'S&P 500 è sulla media mobile a 100 giorni a 1.314 e ci sono buone possibilità di vedere un rimbalzo oggi", commenta Robert Pavlik di Banyan Partners LLC a New York.