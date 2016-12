Wall Street - Stocks to watch del 23 maggio

NEW YORK, 23 maggio (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in calo indicando un avvio di seduta negativo per Wall Street.

Sui mercati pesano i timori attorno alla ristrutturazione del debito della Grecia e il contagio ad altri paesi della zona euro dopo che venerdì Fitch ha tagliato i rating sul debito greco e sabato Standard & Poor's ha cambiato l'outlook sull'Italia a negativo da stabile.

Ad aggiungere ulteriori tensioni, sempre in ambito europeo, è la situazione in Spagna dove i socialisti al governo, usciti sconfitti alle elezioni amministrative, ora si trovano in bilico tra la rabbia degli elettori per la disoccupazione alle stelle e la richiesta degli investitori di più severe misure di austerità.

L'azionario statunitense potrebbe risentire inoltre della pressione sui prezzi delle commodity per effetto della crescita del dollaro tra mercati che registrano un minore appetito verso gli asset rischiosi.

L'agenda macro odierna prevede il dato sull'indice manifatturiero di aprile della Fed di Chicago mentre sul fronte macro si segnala solamente la trimestrale di Campbell (CPB: Quotazione).

Intorno alle 13,40 italiane il futures sull'indice S&P 500 SPc1 scende dello 0,78%, quello sul Dow Jones DJc1 dello 0,96% e il derivato sul Nasdaq NDc1 dell'1,01%.

I prezzi dei Treasuries Usa sono in rialzo con il mercato che, preoccupato per l'acuirsi della crisi della zona euro, allontana gli investitori dagli asset rischiosi favorendo gli acquisti per i più rassicuranti titolo governativi americabi e tedeschi.