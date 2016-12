Wall Street - Stocks to watch del 19 maggio

NEW YORK, 19 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo presagire un avvio positivo a Wall Street questo pomeriggio in un mercato che torna a guardare i tecnologici dopo i risultati di Dell, oltre le attese.

Citigroup ha alzato l'obiettivo a fine 2011 per l'indice Msci All country Wolr Index .MIWD00000PUS a 380 da 360 e le proprie stime di crescita degli utili societari globali per l'anno sulla scia della positiva stagione dei risultati negli usa e in Europa.