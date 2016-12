BORSA USA, indici in lieve calo su timori economia

NEW YORK, 17 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è in lieve calo, con lo S&P 500 e il Nasdaq sotto la media mobile a 50 giorni, a causa delle previsioni negative di Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione) e dei dati sull'economia Usa deboli, che hanno gettato dubbi sullo stato della ripresa.