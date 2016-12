Wall Street - Stocks to watch del 17 maggio

* Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman ha avviato un'indagine su alcune grandi banche, come Bank of America Corp (BAC.N: Quotazione ), Morgan Stanley (MS.N: Quotazione ) e Goldman Sachs (GS.N: Quotazione ) legata a prestiti con titoli tossici, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

* Il produttore di componentistica per le miniere Joy Global JOYG.O sta per rilevare Rowan Cos Inc (RDC.N: Quotazione) per 1,1 miliardi di dollari in contanti al fine di ridurre la forte competizione sul proprio principale mercato, entrando nel business degli scavi per la ricerca di petrolio e gas.