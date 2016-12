Wall Street - Stocks to watch del 13 maggio

NEW YORK, 13 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo intendere un avvio senza grandi scossoni per gli indici americani.

Sulle piazze europee, i Treasuries Usa rallentano, a seguito dei dati sulla crescita nella zona euro sopra le attese che hanno fatto aumentare l'appetito verso asset 'rischiosi' in vista del dato chiave sull'inflazione Usa quest'oggi. I prezzi dei Treasuries a cinque anni sono in calo nei prezzi, portando il rendimento in salita all'1,89%.