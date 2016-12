Wall Street in rialzo su dati export Cina, bene utilities

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - Azionario americano in rialzo oggi, spinto dai dati sul surplus commerciale cinese, che ad aprile ha toccato quota 11,4 miliardi di dollari, una cifra quattro volte superiore alle attese.

"I dati sull'export cinese sono stati molto buoni" ha commentato Burt White, responsabile investimenti di LPL Financial, secondo il quale in questa situazione il mercato si orienterà verso il "settore delle utilities" e su società che garantiscono una "crescita stabile", "abbandonando petrolio, materie prime e tecnologici" . E in effetti proprio l'indice di settore delle utilities .GSPU registra la performance migliore, in rialzo di oltre l'1%.