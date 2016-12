Wall Street - Stocks to watch del 10 maggio

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta positivo.

L'agenda macroeconomica prevede i prezzi all'import e all'export di aprile, visti, rispettivamente, in rialzo dell'1,8% e dello 0,9%, e le scorte all'ingrosso di marzo, stimate in crescita dell'1%.

I Treasuries sono in discesa in attesa dell'asta odierna dei triennali che darà l'avvio a una settimana di emissioni per 72 miliardi di dollari. Il rendimento del benchmark 10 anni US10YT=RR sale di 1,5 punti al 3,17%, poco lontano dal minimo al 3,13% che non si vedeva da dicembre toccato venerdì.