BORSA USA Indici positivi su dati occupazione, bene commodities

NEW YORK, 6 maggio (Reuters) - Avvio di seduta positivo per la borsa americana, con gli indici trainati al rialzo dalle buone notizie arrivate oggi sul fronte dell'occupazione.

Gli occupati non agricoli, infatti, ad aprile hanno registrato una crescita di 244.000 unità, contro un consensus di 186.000 e un dato di marzo di 221.000.

"Sono numeri sorprendentemente buoni, che ci ricordano che siamo sulla strada della ripresa" ha commentato Jeff Kleintop, strategist di LPL Financial. Intorno alle 17, il Dow Jones .DJI avanza dell'1,07%, lo Standard & Poors .SPX dell'1,1% mentre il Nasdaq .IXIC guadagna l'1,19 %.

"Il mercato è tornato a scommettere sulle commodities, che questa settimana sono state fortemente penalizzate" spiega Kleintop. L'indice dei petroliferi in effetti sale di oltre il 2%, così come quello delle materie prime .GSPM. Tra i titoli in evidenza, Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione) guadagna l'1,1%, Chevron (CVX.N: Quotazione) l'1,3% mentre la società mineraria Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N: Quotazione) avanza di circa il 3%.