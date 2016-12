BORSA USA, indici positivi dopo annuncio morte bin Laden e M&A

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo dopo l'annuncio fatto dal presidente Usa, Barack Obama, stamani dell'uccisione del leader di Al Qaida Osama bin Laden in Pakistan.

Sul fronte delle notizie societarie l'azienda con base in Israele Teva Pharmaceuticals Industries (TEVA.TA: Quotazione) TEVA.O rileverà Cephalon Inc CEPH.O per 6,8 miliardi di dollari e Arch Coal Inch (ACI.N: Quotazione) rileverà Internationl Coal Group Inc (ICO.N: Quotazione) per 3,4 miliardi di dollari.