Wall Street - Stocks to watch del 2 maggio

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo dopo la conferma che Osama bin Laden è stato ucciso ieri dalle forze Usa in Pakistan.

Sui mercati la notizia sull'uccisione del capo di al Qaeda, viene percepita come un allentamento dei rischi geopolitici e riflesso anche dai progressi dei rendimenti dei Treasuries Usa e del dollaro e dai cali dell'oro e del petrolio.

I dati macro nell'agenda odierna potrebbero offrire nuovi segnali direzionali per l'azionario con l'Ism manifatturiero di aprile - atteso per le 16 italiane - visto a in calo a 59,9 da 61,2 del mese precedente.

Continua intanto la stagione delle trimestrali che oggi vede i risultati di Anadarko Petroleum (APC.N: Quotazione), Hartford Financial Services Group, (HIG.N: Quotazione) e Massey Energy MEE.N

Venerdì gli indici di Wall Street hanno chiuso in rialzo con il Dow .DOW e il Nasadaq .IXIC che, sulla scia delle incoraggianti trimestrali, hanno archviato il mese di aprile con la migliore performance dallo scorso dicembre.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna 7,10 punti (+0,52%), il derivato sul Nasdaq NDc1 sale di 11,25 punti (+0,47%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 avanza di 71 punti (+0,56%). Sulla piazza londinese i prezzi dei titoli governativi Usa sono in calo penalizzati da prese di profitto. Il titolo a dieci anni US10YT=RR cede 6/32 con un rendimento del 3,314, e il trentennale US30YT=RR di 8/32 al 4,415%.

I titoli in evidenza oggi: