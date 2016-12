Wall Street - Stocks to watch del 29 aprile

NEW YORK, 29 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono attorno alla parità, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

L'agenda macroeconomica prevede i dati su redditi reali, consumi personali e indice dei prezzi Pce di marzo, stimati, rispettivamente, in rialzo dello 0,4%, dello 0,5% e dello 0,1%, nonché l'indice Pmi Chicago di aprile, visto scendere a 68,5, e l'indice Reuters-Università del Michigan del mese in corso, che dovrebbe essere confermato a 69,9.

Attesa per i risultati trimestrali in calendario, soprattutto per CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione) e CHEVRON (CVX.N: Quotazione).