BORSA USA, indici in caduta dopo taglio outlook S&P

NEW YORK, 18 aprile (Reuters) - A Wall Street gli indici di borsa sono in netto calo dopo che il taglio dell'outlook a lungo termine sugli Usa da parte di Standard & Poor's e i nuovi interventi della Cina per frenare la crescita hanno riacceso i timori sull'economia globale.

S&P ha confermato il rating di AAA/A-1+ per il debito sovrano degli Stati Uniti ma ha rivisto l'outlook sul rating di lungo termine a negativo da stabile sostenendo che ci sia un rischio effettivo che la classe politica statunitense non riesca a raggiungere un accordo su come affrontare le sfide di bilancio a medio e lungo termine [ID:nLDE73H1FU]

"Non è una buona notizia e questo perchè avviare un cammino verso l'austerità quando l'economia statunitense non poggia su solide basi non è una buona idea", ha detto Hugh Johnson, responsabile degli investimenti di Hugh Johnson Advisors ad Albany, New York.

"Questo metterà pressione sui politici - democratici e repubblicani - per agire insieme. E io non sono sicuro che sia il momento giusto per un'azione comune", aggiunge.

Attorno alle 16,25 il Dow Jones .DJI perde l'1,67% e l'S&P500 .SPX l'1,52%, mentre il Nasdaq .IXIX arretra dell'1,8%

L'indice di volatilità CBOE, l'indicatore che segnala lo stato di tensione di Wall Street, balza di oltre 20%, il rialzo più alto dallo scorso 16 marzo.

Tra i singoli titoli Citigroup (C.N: Quotazione) è in leggero rialzo dello 0,2% dopo i risultati del primo trimestre che hanno mostrato un calo dell'utile del 32% a causa della caduta dei ricavi da trading sui mercati obbligazionari e delle maggiori spese operative. Il risultato è stato tuttavia migliore delle attese degli analisti.