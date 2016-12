Wall Street - Stocks to watch del 15 aprile

NEW YORK, 15 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in leggero calo indicando un avvio in terreno negativo della borsa Usa.

La seduta sarà focalizzata sui risultati societari in un mercato che si mostra cauto sulla stagione delle trimestrali e che ieri sera ha accolto negativamente i conti di Google (GOOG.O: Quotazione) per quanto riguarda il fronte delle spese.

Sotto i riflettori i bancari con l'attesa trimestrale di Bank of America (BAC.N: Quotazione) - i cui utili sono scesi e sono ben sotto le attese - ma nell'agenda delle trimestrali figurano anche i conti di Charles Schwab SCHW e Mattel.

Sul fronte macroeconomico, occhi puntati anche sui prezzi al consumo (alle 14,30 italiane) per avere qualche indicazione sugli effetti dei prezzi energetici e alimentari sull'inflazione e per le eventuali ripercussioni sulla politica monetaria della Fed. Tra gli altri dati macro di rilievo, l'indice manufatturiero di New York, sempre alle 14,30, seguito, alle 15,55 dall'indice di fiducia dei consumatori Thomson Reuters/Università del Michigan.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 cede lo 0,15%, il derivato sul Nasdaq NDc1 lo 0,04% e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 perde lo 0,12%.

In rialzo i prezzi dei Treasuries, con il benchmark a dieci anni US10YT=RR che sale di 7/32 e rende il 3,4696%, il trentennale US30YT=RR di 12/32 per un rendimento al 4,5241% mentre il due anni US2YT=RR avanza di 1/32 e rende lo 0,7459%.

I titoli in evidenza oggi: