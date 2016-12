Wall Street - Stocks to watch del 12 aprile

NEW YORK, 12 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo pensare ad un avvio di seduta in ribasso.

L'agenda macroeconomica prevede il deficit della bilancia commerciale commerciale, visto a 44,5 miliardi di dollari, i dati sui prezzi all'import e all'export di marzo, stimati, rispettivamente, in crescita del 2,2% e dello 0,8%, e il deficit del budget federale, che dovrebbe attestarsi a 189 miliardi di dollari.

Ieri, a mercati chiusi, ha preso il via la stagione delle trimestrali, che si è aperta, come consuetudine, con ALCOA (AA.N: Quotazione ): il colosso dell'alluminio ha deluso le aspettative, e il titolo è sceso nelle contrattazioni di after-hours.

I titoli in evidenza oggi:

* CHEVRON (CVX.N: Quotazione ) ha preannunciato utili in crescita nel primo trimestre rispetto all'ultima parte del 2010 e una produzione in calo.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG.N: Quotazione) ha inviato una lettera ai dipendenti di Nan Shan Life Insurance per invitarli a schierarsi a favore della cessione della divisione di Taiwan del gruppo assicurativo americano, operazione da 2,16 miliardi di dollari, per evitare che il silenzio sia interpretato come contrarietà al deal, la cui finalizzazione sta subendo ritardi. Continua...