BORSA USA in ribasso su Alcoa, Giappone, vendite sui minerari

NEW YORK, 12 aprile (Reuters) - L'azionario Usa è in ribasso dopo i deludenti risultati di Alcoa (AA.N: Quotazione ), che ha aperto la stagione delle trimestrali, e le vendite dei titoli legati alle commodity.

"Il mercato si sta preoccupando sempre di più per la situazione in Giappone e per il fatto che gli alti prezzi del petrolio e delle materie prime possano danneggiare la crescita economica", ha detto Mark Bronzo, gestore di Security Global Investors in Irvington, New York.