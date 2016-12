BORSA USA perde rialzi, mercato fiducioso su trimestrali

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - Dopo un avvio positivo Wall Street si indebolisce anche se il mercato si mostra fiducioso sulla stagione delle trimestrali che sarà inaugurata, a borsa chiusa, da Alcoa (AA.N: Quotazione ).

Secondo le stime elaborate da Thomson Reuters gli utili delle società del paniere S&P 500 sono attesi in prgresso dell'11,4% rispetto ad un anno fa. Questo ha generato ottimismo e ha contribuito ai recenti guadagni del mercato nonostante le turbolenze nei paesi produttori di petrolio e i disastri in Giappone.

La buona perfomance dell'indice S&P 500 da inizio anno - in rialzo del 5,8% - lascia tuttavia spazio a speculazioni che parte dell'attesa crescita degli utili aziendali sia già incorportata nelle quotazioni azionarie.

Alcoa cede lo 0,5% in attesa della trimestrale che secondo le previsioni dovrebbe mostrare una crescita sia dei ricavi che di utile. Tra le princioali trimestrali attese in settimana spiccano quelle di JP Morgan (JPM.N: Quotazione ) e Google (GOOG.O: Quotazione )

"Le principali società che riporteranno in settimana ci daranno un spaccato interessante di cosa aspettarsi in questa stagione, e se ci saranno delle reazioni ai risultati, questi potrebbero essere gli elementi catalizzatori che finalmente potranno fare ritornare più investitori sul mercato", dice Mike Shea, managing partner e trader a Direct Access Partners di New York.