Wall Street - Stocks to watch dell'11 aprile

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in rialzo, indicando un'apertura positiva per la borsa Usa.

In assenza di dati macro, il mercato si prepara ad accogliere la stagione delle trimestrali aziendali che, come al solito, sarà inaugurata dal colosso dell'alluminio Alcoa (AA.N: Quotazione).

Nel corso di questa settimana saranno complessivamente tredici le società Usa che sono attese pubblicare i risultati. Secondo le stime settimanali elaborate da Thomson Reuters sulle società dell'S&P 500 gli utili ponderati nel primo trimestre si attestano a 207,7 miliardi di dollari, sotto la precedente stima di 209,9 miliardi della scorsa settimana. Il tasso di crescita sugli utili stimati del primo trimestre è del 12% con il settore delle materie prine, energia e industriale i più dinamici.

Sul fronte politico-economico in questa settimana il presidente Usa, Barack Obama, annuncerà un piano per la riduzione a lungo termine del deficit pubblico, secondo quanto ha spiegato il consigliere senior David Plouffe.

In particolare, Obama si concentrerà sui programmi per la sanità pubblica Medicare e Medicaid destinati agli anziani e ai più poveri per vedere che "tipo di risparmi" sia possibile fare.

In evidenza i titoli legati alle materie prime dopo i progressi registrati dai prezzi del rame CMCU3 sulla debolezza del dollaro e gli incoraggianti dati della bilancia commerciale cinese. L'oro XAU= ha registrato un nuovo record e l'argento XAG= è avanzato ai livelli più alti di oltre trent'anni.

Attenzioni rivolte anche ai movimenti del petrolio dopo che il brent LC0c1 sulla scia dei colloqui di pace in Libia, è sceso sotto 126 dollari al barile. L'Unione Africana ha detto che Muammar Gheddafi ha accettato una roadmap, che include un immediato cessate il fuoco, per mettere fine alla guerra civile in Libia; i ribelli hanno risposto che accetteranno solo se Gheddafi lascerà il potere, eventualità esclusa dai funzionari libici.

Attorno alle 13,30 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,24%, quello sul Nasdaq NDc1 lo 0,33% e il contratto sul Dow Jones DJc1 lo 0,26%.