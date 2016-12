Wall Street - Stocks to watch dell'8 aprile

NEW YORK, 8 aprile (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa si muovono in rialzo, indicando un'apertura positiva per Wall Street.

Sul fronte macro la giornata prevede i dati sulle scorte all'ingrosso di febbraio diffusi alle 16,00 italiane dal dipartimento del Commercio, che secondo gli analisti interpellati da Reuters dovrebbero mostrare una salita dell'1%.

In evidenza i titoli legati alle materie prime dopo il progresso di oltre un punto percentuale messo a segno dal rame CMCU3 sulle attese di un miglioramento della domanda. Anche il greggio è in rialzo LCOc1 e ha toccato un nuovo massimo di 32 mesi sui tagli alle forniture in Libia. L'oro XAU= ha registrato un nuovo record e l'argento XAG= è avanzato ai livelli più alti degli ultimi 31 anni.

Attorno alle 13,00 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 guadagna lo 0,42%, quello sul Nasdaq NDc1 lo 0,27% e il contratto sul Dow Jones DJc1 lo 0,32%.

In calo i prezzi dei Treasuries, con il rendimento del decennale vicino ai massimi di sei settimane negli scambi europei sul rischio di una paralisi di governo alimentata da una situazione di stallo sul bilancio. Il benchmark a dieci anni US10YT=RR cede 15/32 e rende il 3,606%, il trentennale US30YT=RR è in ribasso di 21/32 per un rendimento al 4,655% mentre il due anni US2YT=RR scivola di 2/32 e rende lo 0,826%.

I titoli in evidenza oggi:

* GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) ha acquistato una quota del 12% del valore di oltre 900 milioni di dollari nella cinese Taikang Life Insurance, che dà al colosso di Wall Street una base nel maggiore mercato assicurativo del mondo.

* CATERPILLAR (CAT.N: Quotazione) ha annunciato una joint venture con un produttore cinese di componentistica auto, Shaanxi Fast Gear, per la produzione di sistemi epr i suoi macchinari.