BORSA USA sale su ottimismo prossime trimestrali, speranze M&A

NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - Seduta con il segno positivo per la borsa Usa, con gli investitori pronti a scommettere sul sostegno dell'imminente stagione delle trimestrali e di nuova attività sul fronte M&A.

In rialzo i minerari, con i prezzi dell'oro su massimi storici sui timori degli investitori per l'inflazione e i tumulti in Nord Africa e Medio Oriente. Freeport McMoRan Copper & Gold (FCX.N: Quotazione) guadagna lo 0,7%.