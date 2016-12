Wall Street positiva, meglio Nasdaq tecnologici con Oracle

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - Forti dell'accelerazione del settore tech grazie alla 'guidance' Oracle migliore delle attese viaggiano in denaro gli indici azionari Usa.

A ulteriore sostegno del comparto tech, da mettere in luce la corsa di oltre 5% del titolo Accenture (ACN.N: Quotazione ), che ha rivisto al rialzo le stime d'utile per il trimestre e per l'intero esercizio 2011.

Scivola invece circa 10% il produttore di BlackBerry Research In Motion RIM.TO RIMM.O, che prevede un peggioramento dei risultati a causa degli onerosi costi per il lancio di PlayBook.

"A circa due settimane prima che si comincino a pubblicare i risultati societari del primo trimestre e nonostante le ultime notizie positive [sugli utili Oracle e Accenture] il mercato deve prepararsi per quella che si profila come una stagione più impegnativa per quanto riguarda i margini" dice Peter Boockvar, strategist Miller Tabak + Co.