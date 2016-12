BORSA USA, indici rimbalzano su intervento yen, notizie Libia

NEW YORK, 18 marzo (Reuters) - L'azionario Usa prosegue il rimbalzo della vigilia dopo che il cessate il fuoco della Libia ha ridotto le tensioni nella regione e il G7 è intervenuto per interrompere i rialzi dello yen, calmando i mercati scossi dalla crisi nucleare giapponese.

Anche il brent, in un mercato che rimane volatile, inverte la marcia dopo che il ministro degli Esteri libico ha annunciato la fine dell'azione militare contro i ribelli mentre l'Onu ha approvato una risoluzione che autorizza l'impiego di tutte le misure necessarie per proteggere i civili vittime della guerra in Libia.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N: Quotazione) sale del 3,5% dopo che ha autorizzato un nuovo programma di acquisto azioni ordinarie per 15 miliardi di dollari, di cui fino a 8 miliardi per il 2011, mentre annuncia che alzerà il dividendo trimestrale a 25 cent per azione (+20 cent).