BORSA USA, indici rimbalzano, ma outlook rimane incerto

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo in un mercato alla ricerca di occasioni di acquisto tra i titoli più penalizzati nell'ultima ondata di vendite, anche se i trader sottolineano che la crisi giapponese continuerà a rendere gli scambi volatili.

Il rimbalzo in avvio è stato consolidato successivamente dal dato positivo, oltre le attese, dell'indice Fed di Filadelfia che misura le condizioni di attività delle imprese nella regione 'mid Atlantic' degli Stati Uniti nel mese in corso.

Nel sell-off di ieri, accompagnato da un record di scambi, gli indici S&P e Nasdaq si erano girati in negativo sulle performance da inizio anno, mentre il Dow ha registrato il peggiore calo giornaliero da agosto in una giornata di panico per le conseguenze del terremoto in Giappone