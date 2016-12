Wall Street - Stocks to watch dell'11 marzo

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare ad un avvio di seduta negativo.

Il terremoto di magnitudo 8.9 che ha colpito oggi la costa nordorientale del Giappone, il più forte in 140 anni, ha innescato un'onda anomala di 10 metri che ha trascinato via tutto quello che ha trovato sulla sua strada, compresi edifici, imbarcazioni e auto.

I prezzi dei Treasuries Usa in Europa sono in rialzo, con il terremoto in Giappone e i disordini in Arabia Saudita, che hanno spinto gli inbestitori a cercare rifugio in attività sicure.