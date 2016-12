BORSA USA in calo su timori impatto caro-energia, male chip

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, zavorrati da un downgrade che ha colpito il settore dei semiconduttori e dai timori riguardanti l'impatto dei maggiori costi energetici sull'economia.

Gli scontri in Libia e la paura che le rivolte si propaghino a tutta l'Africa settentrionale, dilagando in Medio Oriente, mantengono in tensione i prezzi del petrolio.

Il fermento che continua a caratterizzare l'attività di M&A non basta a far ritrovare il sorriso agli investitori. Western Digital WDC.N balza del 13% circa dopo aver raggiunto un accordo per acquisire gli asset negli hard disk drive di Hitachi (6501.T: Quotazione) per circa 4,3 miliardi di dollari in contanti e azioni.