Wall Street - Stocks to watch del 7 marzo

NEW YORK, 7 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street riducono i guadagni con il derivato sull'S&P 500 che passa in terreno negativo, indicando un avvio incerto sulla borsa Usa dopo la flessione di venerdì.

Nell'ultima seduta l'azionario statunitense ha infatti cancellato parte dei guadagni registrati in settimana sui timori che ulteriori turbolenze geopolitiche e i continui rialzi dei prezzi del petrolio possano mettere sotto pressione i listini nelle prossime sedute.

In assenza di dati macro e di trimestrali le attenzioni del mercato restano pertanto concentrate sui movimenti del greggio con i derivati sul Brent che arrivano a superare la soglia di 118 dollari al barile e quelli sul Nymex Usa che toccano il massimo da settembre 2008 oltre 106 dollari sulle preoccupazione per le ricadute sull'offerta per la crisi libica.