BORSA USA pesante su rialzo greggio e delusione occupazione

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso ribasso, appesantiti dal rialzo dei prezzi del greggio e dai realizzi dopo il rally di ieri.

Tra gli altri titoli in evidenza, The New York Times Co (NYT.N: Quotazione) in caduta del 6% circa dopo che Lazard Capital Markets ne ha avviato la copertura con 'sell'.