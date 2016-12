BORSA USA, indici in calo su dati lavoro, rincaro petrolio

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - La borsa Usa è debole in mattinata dopo dati sul mercato del lavoro Usa risultati migliori del previsto ma che non sono riusciti a soddisfare le aspettative più ottimistiche.

I nuovi occupati di febbraio sono aumentati di 192.000 contro i 185.000 previsti da un sondaggio Reuters, con il tasso di disoccupazione sceso a sorpresa all'8,9% dal 9,0%, ma i solidi dati che erano arrivati in settimana avevano alimentato l'ottimismo per una lettura superiore a 200.000.

Le scommesse di un forte aumento dei posti di lavoro ieri hanno aiutato Wall Street a mettere a segno il miglior rally giornaliero degli ultimi tre mesi.

"Il dato è buono e indica un proseguimento della ripresa, ma è stato già anticipato dai movimenti di ieri del mercato", commenta un gestore.

Intorno alle 16,10 italiane il Dow Jones .DJI cede lo 0,44%, lo Standard & Poor's 500 .SPX lo 0,51% e il Nasdaq Composite .IXIC lo 0,39%.

All'attenzione degli investitori anche le rivolte in Libia e il loro impatto sui prezzi del petrolio, oggi ancora in crescita. Di recente l'azionario si è mosso in modo opposto alle quotazioni del greggio per il timore che un aumento dei prezzi dell'energia possa pesare sull'attività economica.

Tra le singole storie, in calo maggiore del mercato GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) -1,6% e CITIGROUP (C.N: Quotazione) (-1,9%), declassate a "neutral" da BofA Merrill, che teme effetti sui conti del primo trimestre dai rischi geopolitici e dalla cautela della clientela. "Improbabile che i risultati siano brutti, ma non ci aspettiamo i miglioramenti stagionali visti in passato" dice la banca.

WAL-MART STORES (WMT.N: Quotazione), uno dei componenti del Dow, ha alzato il dividendo annuo del 21% ma il titolo non reagisce.

MARVELL TECHNOLOGY (MRVL.O: Quotazione), che ha archiviato il quarto trimestre con utili inferiori alle attese, lascia sul campo oltre il 7%.