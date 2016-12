Wall Street - Stocks to watch del 3 marzo

NEW YORK, 3 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street, tutti in buon rialzo, preannunciano un avvio positivo della borsa Usa.

Aiuta il raffreddamento dei prezzi del petrolio dopo che la Lega Araba ha detto che il piano di pace venezuelano per la Libia "è in esame".

I titoli in evidenza oggi: * AIG (AIG.N: Quotazione ) ha venduto azioni di MetLife (MET.N: Quotazione ) per 9,6 miliardi di dollari, ottenendo circa 6,3 miliardi di guadagni, al fine di accelerare il rimborso dei fondi del Tesoro concessi a suo tempo per il salvataggio della compagnia.

* La NEWS CORP (NWSA.O: Quotazione) di Rupert Murdoch ha ottenuto da Londra il via libera all'acquisto del 61% di BSkyB BSY.L non in suo possesso in cambio dello spin off di Sky News.