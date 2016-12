BORSA USA positiva con M&A e Buffett, Nasdaq frenato da Amazon

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - Operazioni di M&A e le dichiarazioni del miliardario Warren Buffett, che preconizza importanti investimenti nei prossimi anni, danno slancio all'azionario Usa.

Oggi Ventas (VTR.N: Quotazione ) ha annunciato che acquisterà Nationwide Health Properties NHP.N per 5,8 miliardi di dollari. Poco prima delle 18,50 il titolo della società acquisita balza del 9,98%, Ventas cede il 3,06%.

Buffett, presidente di Berkshire Hathaway (BRKa.N: Quotazione ), consociuto come un investitore di valore, ha segnalato che vede molti affari a buon prezzo sul mercato.

Sullo sfondo restano le tensioni in Nord Africa e in Medio Oriente e i possibili contraccolpi sul greggio anche se l'Arabia Saudita ha alleviato i timori di un rincaro affermando che l'offerta sarà assicurata nonostante le proteste in Oman.